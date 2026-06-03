قدم.. الكونغو تأمل بتراجع سلطات إسبانيا عن قرار إلغاء مباراة تشيلي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، الأربعاء، أن منتخبه الوطني الأول ملتزم بجميع المتطلبات الصحية والرياضية والتنظيمية لإقامة المباراة الودية أمام تشيلي في إسبانيا بعد إلغائها خوفا من تفشي فيروس إيبولا.

وقال في بيان: "يعلم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الجمهور الوطني والدولي بوجود صعوبة إدارية حالية تتعلق بتنظيم المباراة الودية الدولية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشيلي، والمقرر إقامتها في 9 يونيو 2026 في إسبانيا".

وتابع: "يأتي هذا الوضع عقب قرار السلطات المحلية في لا لينيا دي لا كونسبسيون، الذي يشكك في سلامة اللقاء، في ضوء الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا".

وأضاف: "يود الاتحاد الكونغولي لكرة القدم طمأنة الشعب الكونغولي بأنه قد اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات الصحية والرياضية والتنظيمية المطبقة على هذه المباراة، ويؤكد الوفد الكونغولي التزامه التام بالبروتوكولات الدولية السارية".

واستطرد: "تجري حاليا مناقشات مع السلطات المختصة والاتحاد الإسباني لكرة القدم والهيئات الدولية المعنية، من أجل إيجاد حل سريع وموات يسمح بإقامة المباراة في أفضل الظروف الممكنة".

ويخوض منتخب الكونغو مباراة ودية اليوم، ضد الدنمارك، وكان قد خطط لمباراة تحضيرية ثانية في إسبانيا الاثنين المقبل قبل التوجه إلى كأس العالم، الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتبارا من 11 يونيو/ حزيران الجاري.

لكن أمس، قام خوان فرانكو، عمدة لا لينيا دي لا كونسبسيون الإسبانية، بإلغاء تصريح إقامة المباراة، خوفا من تفشي إيبولا رغم أن الفريق الكونغولي كان يستعد للبطولة في بلجيكا وأن جميع لاعبيه وموظفيه تقريبا يقيمون في أوروبا.

وتم الإعلان عن تفشي فيروس إيبولا في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة الشهر الماضي، وهو ما اضطر المنتخب الأول، الذي ينشط جميع لاعبيه خارج البلاد، من بلجيكا مقرا لتدريباته قبل انطلاق كأس العالم.

وأثار قرار رئيس البلدية دهشة مدرب منتخب الكونغو، الفرنسي سيباستيان ديسابر، عندما سئل عنه في مؤتمر صحفي الثلاثاء قائلا: "أنا متأكد من أنه سيتم إيجاد حل"، مشيرا إلى إمكانية إقامة المباراة في ملعب مختلف في إسبانيا.

وأوضح: "يحترم المنتخب الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية القرار، الذي يستند إلى مخاوف من إيبولا نتحدث مع الفيفا يوميا بشأن إيبولا، أطباؤنا على اتصال دائم بالفيفا، ونلتزم التزاما صارما بالبروتوكولات الصحية".

وسيقيم المنتخب الكونغولي، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاما، في هيوستن، وسيفتتح مشواره في المجموعة الـ11 بمواجهة البرتغال يوم 17 يونيو، قبل أن يواجه كولومبيا في غوادالاخارا 24 يونيو، وأوزبكستان في أتلانتا 28 يونيو.