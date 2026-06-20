بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده مع قطر ليغيب عن بقية مباريات كأس العالم..

قدم.. الكندي كونيه يخضع لعملية جراحية ويودع مونديال 2026 بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده مع قطر ليغيب عن بقية مباريات كأس العالم..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

خضع إسماعيل كونيه، لاعب وسط منتخب كندا، الجمعة، لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في ساقه خلال مباراة فريقه مع منتخب قطر، ليغيب عن بقية مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وجاء في بيان نشره الاتحاد الكندي لكرة القدم عبر حسابه على منصة "إكس": "خضع إسماعيل كونيه لعملية جراحية ناجحة الليلة الماضية لإصلاح كسر في الطرف السفلي".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يتعافى بشكل كامل، لكنه سيغيب عن بقية منافسات كأس العالم 2026".

وأُصيب كونيه (24 عاماً) إثر تدخل قوي من لاعب المنتخب القطري عاصم مادبو خلال مباراة كندا وقطر ضمن منافسات المجموعة الثانية في فانكوفر، الخميس، والتي انتهت بفوز كندا بستة أهداف دون رد.

وغادر كونيه أرض الملعب على حمالة في الشوط الثاني، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمادبو بسبب هذا التدخل.

وباتت كندا على مشارف بلوغ الدور الثاني من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، إذ تحتاج فقط إلى التعادل في مباراتها الأخيرة بالمجموعة ضد سويسرا لإنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية.