قدم.. القادسية ينهي سلسلة انتصارات النصر عند 20 مباراة متتالية بعد أن تغلب عليه بثلاثية لهدف في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري السعودي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أوقف فريق القادسية سلسلة انتصارات ضيفه النصر عند 20 مباراة متتالية بجميع المسابقات، بعد أن ألحق به الخسارة بثلاثية لهدف، الأحد، على ملعب "الامير محمد بن فهد"، في الجولة 31 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد النصر عند 79 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 5 نقاط أمام الهلال الوصيف، الذي يملك مباراة أقل، ليبقي الصراع مشتعلا على اللقب، فيما رفع القادسية رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، إذ افتتح محمد أبو الشامات التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 24، لصالح القادسية، بعدما حوّل تمريرة عرضية من الجهة اليسرى نفذها الغاني كريستوفر بونسو باه، داخل الشباك.

وأدرك النصر التعادل عبر البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 39، مستغلا عرضية متقنة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الشوط الثاني، أعاد مصعب الجوير التقدم للقادسية في الدقيقة 55 بتسجيل الهدف الثاني، مستفيدا من تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليضعها بثبات في الشباك ويمنح فريقه أفضلية جديدة في المباراة.

وحسم القادسية نتيجة الفوز في الدقيقة 78 عبر المكسيكي جوليان كينيونيس، بعد أن استثمر خطأ دفاعيا واضح من لاعبي النصر، ليضع الكرة في الشباك ويعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث.

وفي مباريات أخرى، تغلب الأهلي، صاحب المركز الثالث برصيد 69 نقطة، على ضيفه الأخدود 4-0، والتعاون على مضيفه الشباب بنتيجة 5-1.