الفيفا يعتذر عن "الأخطاء" ويؤكد دعمه لإنفانتينو

إسطنبول / أحمد حسن/ الأناضول

اعتذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى الاتحادات الأعضاء فيه عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن اقتراحه بيع جزء من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقاته، ومن بينها كأس العالم، وهو اقتراح جرى التخلي عنه لاحقا.

جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة "فيفا" مساء الأربعاء، عقب اجتماع طارئ في العاصمة المغربية الرباط، دعا إليه رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، في أعقاب انتقادات متزايدة لمقترحه الذي أُجهض.

وأعلن "فيفا" دعمه لاستمرار السويسري إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي.

وقال إن الاجتماع شهد "الاعتراف بالأخطاء"، وإنه "لم يكن القصد" أن يشعر مجلس إدارة "فيفا" والاتحادات الأعضاء بـ"الاستبعاد من العملية"، مؤكدا أنه كان ينبغي التعامل مع الأمر بشكل مختلف.

وأضاف أنه "أقر بوقوع أخطاء أيضا بعد تسريب الاقتراح إلى وسائل الإعلام"، إذ نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية خطة إنفانتينو في 28 يوليو/ تموز الماضي.

وقدم "فيفا" اعتذاره عن هذه الأخطاء، مع الالتزام بعدم تكرارها، على أن تُجرى مراجعة ويُقدم تقرير إلى مجلس إدارته في اجتماعه المقبل.

وفي ظل الانتقادات، شدد "فيفا" على أن الاتحاد "لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته الرشيدة وإجراءاته القانونية، وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية اسمه وسمعته".

وأضاف أنه سيعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لدراسة كيفية تقديم مزيد من الدعم لتطوير اللعبة، من خلال برنامج "فيفا فوروارد إنتربرايس"، لصالح الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211، والاتحادات القارية والإقليمية.

والأسبوع الماضي، طرح "فيفا" خطة لبيع حصة تبلغ 20 بالمئة من مسابقاته، ومن بينها كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة كان من شأنها جمع نحو 4.2 مليارات دولار لتطوير كرة القدم، بحسب الاتحاد.

وأثار الاقتراح جدلا واسعا بسبب مشاركة شركة تربطها صلات عائلية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتقده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وجهات أخرى، وسط اتهامات لـ"فيفا" بسوء الإدارة وعدم التشاور.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نهاية الأسبوع، إنه فقد الثقة في إنفانتينو، واصفا اقتراح شركة "فيفا فوروارد إنتربرايس" بأنه "صفقة رثة وسرية وغير شفافة"، وطالب بتنحي السويسري عن رئاسة الاتحاد.