قدم.. الفيفا يبدأ إجراءات تأديبية بشأن نهائي كأس العالم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقات لاتخاذ إجراءات تأديبية على خلفية الأحداث التي وقعت عقب نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين في 19 يوليو/ تموز الجاري بنيويورك.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، بأن لجنة الانضباط التابعة للفيفا تلقت تقريرا من المدعي العام المعين لقضايا الانضباط والأخلاقيات، فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت من اللاعبين الأرجنتينيين خلال تلك المباراة.

وأضافت أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يواجه إجراءات تأديبية بسبب انتهاكات محتملة بما في ذلك استخدام حدث رياضي لعروض ذات طبيعة غير رياضية (المادة 13)، وسوء سلوك الفريق (المادة 14)، والتمييز والإساءة العنصرية (المادة 15)، والإخلال بالنظام والأمن في المباريات (المادة 17).

وتخص تلك الاتهامات اللاعبين ناهويل مولينا (تهمتان، إحداهما مكتملة والأخرى محاولة) ولياندرو باريديس (ثلاث تهم)، وتياغو ألمادا (تهمة واحدة)، بجانب روبرتو أيالا، عضو الجهاز الفني (تهمة واحدة) من منتخب الأرجنتين، بالإضافة إلى اللاعب الإسباني بابلو مارتن بايز غافيرا "غافي" (تهمة واحدة).

وبموجب قانون الانضباط الخاص بالفيفا، يواجه اللاعبون والمسؤولون عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على الأقل بسبب السلوك غير الرياضي، وثلاث مباريات على الأقل بسبب الاعتداء.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عقب اللقاء الذي انتهى بفوز إسبانيا 1-0 بعد التمديد، وقوع احتكاكات بين عدد من لاعبي المنتخبين، إذ ظهر لياندرو باريديس وناهويل مولينا خلال اشتباكات مع إريك غارسيا ورودري.

كما أظهرت اللقطات مساعد مدرب الأرجنتين روبرتو أيالا، وهو يوجه ضربة إلى داني أولمو، في حين دخل مولينا في مواجهة مباشرة مع رودري، الذي خاض أيضاً مواجهة كلامية مع نيكولاس أوتاميندي، زميله السابق في مانشستر سيتي.

وتدخل المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني وعدد من لاعبي الفريق لاحتواء الموقف، وفض الاشتباكات قبل تصاعدها.