الفرنسي هيرفي رونار يعود لقيادة منتخب كوت ديفوار

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



عاد الفرنسي هيرفي رونار لقيادة منتخب كوت ديفوار لكرة القدم لفترة ثانية بعد أن قاده للفوز بكأس إفريقيا 2015، حيث أعلن الاتحاد الإيفواري، الثلاثاء، تعيينه مدربا جديدا خلفا لإيميرسي فاي.

وأصدر الاتحاد الإيفواري بيانا قال فيه: "نعلم أسرة كرة القدم الإيفوارية، والاتحادات الأعضاء فيه، وشركاءه المؤسسيين والتجاريين، والجمهور العام، بأنه تم تعيين السيد هيرفي جان ماري روجر رونار مدربا للمنتخب الوطني الأول لكوت ديفوار".

وتابع: "بعد فوزه ببطولة إفريقيا مع كوت ديفوار عام 2015، يعود السيد هيرفي رونار إلى قيادة منتخب الأفيال بهدف قيادة الفريق الوطني في التحضير والمشاركة في المسابقات الدولية القادمة".

وأضاف: "من المتوقع وصول السيد هيرفي رونار إلى أبيدجان خلال الأيام القادمة لتولي مهامه رسميا، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور الرياضي في مؤتمر صحفي، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان هذا الحدث لاحقا".

ويعد رونار، البالغ من العمر 57 عاما، من أكثر المدربين خبرة في القارة السمراء، بعدما أشرف على تدريب عدة منتخبات إفريقية، وحقق إنجازا تاريخيا بفوزه بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين مع منتخبين مختلفين، الأولى مع زامبيا عام 2012، والثانية مع كوت ديفوار عام 2015.

وتم تعيين رونار خلال كأس العالم 2026 لتولي تدريب منتخب تونس بعد خسارته مباراته الافتتاحية 1-5 أمام السويد، لكنه لم يحقق نجاحا يذكر في إنعاش حظوظه حيث خسر الفريق بعد ذلك أمام اليابان وهولندا، واستقبلوا سبعة أهداف أخرى.

ولم يتم تجديد عقد إيميرسي فاي بعد كأس العالم رغم وصول منتخب كوت ديفوار إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في أربع مشاركات قبل أن يتم إقصاؤه على يد النرويج في دور الـ32.

ويبدأ منتخب كوت ديفوار حملته في تصفيات كأس إفريقيا 2027 الشهر المقبل بمواجهة صعبة على أرضه أمام منتخب غانا، قبل أن يخوض مباراة أخرى ضمن المجموعة الثالثة مع الصومال بعد أربعة أيام.