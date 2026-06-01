قدم.. العراق يعلن تشكيلته النهائية المشاركة في المونديال بعد استبعاد 7 لاعبين من القائمة المبدئية مع ختام المعسكر التدريبي بجيرونا الإسبانية..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استقر الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الاثنين، على تشكيلته النهائية المشاركة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتبارا من 11 يونيو/حزيران الجاري.

وأوقعت قرعة البطولة منتخب "أسود الرافدين"، الذي يشارك في النهائيات العالمية للمرة الثانية في تاريخه بعد أول ظهور له عام 1986 في المكسيك، في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

واستبعد المدرب الأسترالي 7 لاعبين من التشكيلة الأولية بعد نهاية معسكر جيرونا في إسبانيا الذي اختتم بالفوز على أندورا 1-0 الجمعة، وهم حارس المرمى كميل سعدي وأحمد حسن مكنزي وميثم جبار وداريو نامو وبيتر كوركيس وحسن عبد الكريم ويوسف نصراوي.

ويتوجه الفريق إلى مدينة لا كورونيا لمواجهة إسبانيا، بطلة أوروبا، الخميس في ثاني محطة ودية له قبل التوجه إلى مدينة شيكاغو التي ستحتضن مباراته التحضيرية الأخيرة أمام فنزويلا في 9 يونيو/حزيران.

وضمت تشكيلة المنتخب العراقي في حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.

خط الدفاع: أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، آكام هاشم، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، حسين علي، مصطفى سعدون، فرانس بطرس.

خط الوسط : أيمار شير، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، أمير العماري، زيد إسماعيل، علي جاسم، ماركو فرج، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، يوسف الأمين.

خط الهجوم: مهند علي، أيمن حسين، علي يوسف، علي الحمادي.