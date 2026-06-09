وزارة الرياضة الصومالية أكدت دعمها للحكم عمر أرتان وشكرها لكل من تضامن معه..

قدم.. الصومال يأسف لفشل حل أزمة حكمه بالمونديال رغم جهود دبلوماسية وزارة الرياضة الصومالية أكدت دعمها للحكم عمر أرتان وشكرها لكل من تضامن معه..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعرب الصومال، الثلاثاء، عن أسفه لعدم التوصل إلى حل لأزمة منع الحكم الدولي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في تحكيم كأس العالم، رغم جهود دبلوماسية مع واشنطن والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدا دعمه له وشكره لكل من تضامن معه.



وقالت وزارة الرياضة الصومالية، في بيان عبر "فيسبوك"، إنها "تأسف بشدة للظروف التي أدت إلى عدم مشاركة الحكم الصومالي الدولي عمر أرتان في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".

وأضافت: "بعد اكتشاف أن الحكم عمر أرتان واجه صعوبات في دخول الولايات المتحدة، بذلت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية، جهودا دبلوماسية مكثفة ومفاوضات مع حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإيجاد حل فوري لهذه المشكلة، ولكن للأسف، ورغم هذه الجهود الحثيثة، لم يتم التوصل إلى حل".

وتابعت أن أرتان "مثال ساطع على موهبة الشباب الصومالي وقدرته على الصمود وتفانيه"، معتبرة أن إنجازاته الدولية "مصدر فخر وتقدير للشعب الصومالي، وتثبت أن التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لا تحول دون بلوغ الشباب الصومالي أعلى المستويات العالمية".

وأكدت "دعمها الكامل للحكم عمر أرتان"، مشددة على أنها ستواصل دعم تطوره المهني ومشاركته في الفرص الدولية المستقبلية.

كما شكرت الوزارة الشعب الصومالي والمجتمع الرياضي وكل من أظهروا دعمهم وتشجيعهم للحكم عمر أرتان.

واستبعد أرتان، الذي كان من المقرر أن يصبح أول صومالي يشارك في تحكيم نهائيات كأس العالم، من قائمة حكام البطولة، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة في مطار ميامي الدولي.

ولم توضح السلطات الأمريكية الأسباب التفصيلية لمنع أرتان من دخول البلاد، فيما أفادت تقارير بأن دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عدته غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بإجراءات التدقيق.

وتعد الصومال إحدى الدول المشمولة بقيود سفر فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن "فيفا" لاحقا أن أرتان سيغيب عن البطولة، مؤكدا أنه لا يشارك في إجراءات الهجرة في البلد المضيف، بما في ذلك البت في طلبات التأشيرة، وأن السلطات أبلغته بأن وضع الحكم الصومالي لن يتغير في الوقت الحالي.

من جانبه، قال أرتان لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية".

وأضاف: "أنا مجرد حكم يحاول أن يعيش حلمه، أكبر حلم في حياتي، وهو المشاركة في كأس العالم. أعتقد أن لديهم مشكلة مع بلدي".

وكشف الحكم الصومالي، الذي اختير أفضل حكم إفريقي عام 2025، أنه خضع لمقابلة هجرة استمرت 11 ساعة، ثم نُقل إلى زنزانة احتجاز منفصلة حيث بقي عدة ساعات قبل وضعه على متن رحلة جوية عائدة إلى إسطنبول.

وأكد أرتان أنه كان يملك كل الأوراق والتأشيرة الصحيحة.

ولم يكن ممكنا لأرتان البقاء خارج الولايات المتحدة والاكتفاء بتحكيم المباريات التي تقام في كندا أو المكسيك، بعد أن أنشأ رئيس لجنة الحكام في "فيفا" بييرلويجي كولينا مركزا تدريبيا لحكام البطولة في ميامي.

وبحسب "فيفا"، تضم قائمة حكام مونديال 2026 نحو 52 حكم ساحة و88 حكما مساعدا و30 حكم فيديو، يقيم معظمهم في ميامي للتدريب والإعداد طوال البطولة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح ترامب للصحفيين بأنه لا يريد مهاجرين صوماليين في الولايات المتحدة، ودعاهم إلى "العودة إلى حيث أتوا".