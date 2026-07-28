لاستكمال الدورة الحالية حتى 2027 بعد الاستقالة التي تقدم بها جاسم البوعينين عقب الخروج من دور المجموعات بمونديال 2026..

قدم.. الشيخ حمد بن خليفة يعود لرئاسة الاتحاد القطري لاستكمال الدورة الحالية حتى 2027 بعد الاستقالة التي تقدم بها جاسم البوعينين عقب الخروج من دور المجموعات بمونديال 2026..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم، الثلاثاء، على تعيين الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيسًا للاتحاد، والشيخ تميم بن محمد آل ثاني نائبًا للرئيس، لاستكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة حتى عام 2027.

وكان المكتب التنفيذي قد عقد اجتماعًا، الأحد الماضي، قرر خلاله ترشيح عضوين لشغل المقعدين الشاغرين، عقب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الاتحاد جاسم بن راشد البوعينين، ونائبه محمد بن خليفة السويدي، إثر خروج المنتخب القطري من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

ويُعد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الرئيس التاريخي للاتحاد القطري لكرة القدم، إذ تولى رئاسته لمدة 18 عامًا متواصلة بين عامي 2005 و2023، وشهدت كرة القدم القطرية خلال تلك الفترة طفرة كبيرة وإنجازات قارية بارزة، كما يشغل حاليًا منصب وزير الرياضة والشباب.

وكان المنتخب القطري قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بعد خسارتين أمام كندا، مستضيفة البطولة، بنتيجة 6-0، وأمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1، فيما حقق تعادلًا تاريخيًا بنتيجة 1-1 أمام سويسرا، في ثاني مشاركة له في نهائيات كأس العالم بعد استضافته نسخة 2022.