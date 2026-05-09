بفوزه على برينتفورد بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة..

قدم.. السيتي يحافظ على آمال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بفوزه على برينتفورد بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حافظ فريق مانشستر سيتي على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة، السبت على ملعب "الاتحاد" في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

بهذا الفوز، رفع السيتي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، مع تبقي ثلاث مباريات لكل منهما، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 51 نقطة في المركز التاسع.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي، بعد أن عانى أصحاب الأرض أمام دفاع برينتفورد المحكم الذي تصدى ببسالة لكل المحاولات الهجومية للتسجيل من جانب إيرلينغ هالاند وجيريمي دوكو وأنطوان سيمينيو.

وفي الشوط الثاني، شدد السيتي من ضغطه الهجومي وانتظر الفريق حتى الدقيقة 60، عندما أطلق جيريمي دوكو تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا اليمنى افتتح بها التسجيل في اللقاء.

وعزز إيرلينغ هالاند من تفوق سيتي من مدى قريب قبل ربع ساعة من النهاية، قبل أن يختتم البديل المصري عمر مرموش الثلاثية بتسديدة منخفضة بعد تمريرة من هالاند في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تغلب برايتون على ضيفه ولفرهامبتون 3-0، وبورنموث على فولهام 1-0، فيما تعادل سندرلاند مع مانشستر يونايتد 0-0.