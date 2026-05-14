بفوزه على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة

قدم.. السيتي يحافظ على آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بفوزه على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حافظ فريق مانشستر سيتي على آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ31.

ورغم إجراء تغييرات في تشكيلته قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع، مددت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا سلسلتها الخالية من الهزائم على أرضها إلى 17 مباراة.

ورفع السيتي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين فقط عن أرسنال المتصدر، قبل جولتين من النهاية، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 44 نقطة في المركز 15، وكان قد ضمن البقاء بالفعل، إذ يتقدم بثماني نقاط على منطقة الهبوط.

افتتح الغاني أنطوان سيمينيو التسجيل للسيتي في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بكعب القدم من فيل فودين.

وعزز الدولي المصري عمر مرموش تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان في الدقيقة 40، عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، ودار حول نفسه، ليسدد في المرمى.

وهذا هو الهدف الثاني على التوالي لمرموش، الذي شارك منذ بداية المباراة في التشكيل الأساسي، بالدوري إذ سبق أن هز الشباك في الفوز على برينتفورد مطلع الأسبوع الحالي.

واختتم البرازيلي سافينيو أهداف مانشستر سيتي بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من البديل الفرنسي ريان شرقي قبل ست دقائق من نهاية الشوط الثاني واللقاء.