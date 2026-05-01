قدم.. السنغالي إسماعيلا سار يسجل أسرع هدف بتاريخ دوري المؤتمر الأوروبي مساهما في فوز كريستال بالاس على شاختار دونيتسك بثلاثية لهدف في ذهاب الدور نصف النهائي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل السنغالي إسماعيلا سار أسرع هدف في تاريخ دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، ليساهم في فوز فريقه كريستال بالاس الإنجليزي على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثية لهدف، الخميس، في ذهاب نصف النهائي.

وجاء هدف سار بعد مرور 21 ثانية فقط من بداية المباراة التي أُقيمت في كراكوف ببولندا، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليكسر الرقم القياسي السابق في البطولة الذي بلغ 32 ثانية، والمسجل باسم فيردي درويف عام 2022.

ونجح أوليه أوشيريتكو في إدراك التعادل لصالح شاختار مع انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يعيد الياباني دايتشي كامادا التقدم للفريق الإنجليزي في الدقيقة 58.

وقبل صفارة النهاية، أكد البديل النرويجي يورغن ستراند لارسن تفوق الضيوف بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 84، من انفراد بعد تمريرة من دايتشي كامادا، ليقرب كريستال بالاس من النهائي الأوروبي.

وتقام مواجهة الإياب المرتقبة في إنجلترا على ملعب "سيلهرست بارك"، الأسبوع المقبل، حيث ينتظر المتأهل خوض النهائي المقرر إقامته في مدينة لايبزيج يوم 27 مايو/أيار.

وعلى ملعب "دي فاييكاس"، تغلب رايو فاليكانو الإسباني على ضيفه ستراسبورغ الفرنسي بهدف دون رد سجله البرازيلي أليماو في الدقيقة 54 برأسية من ركلة ركنية نفذها إسحاق بالازون كاماتشو.