قدم.. الزمالك يقترب من لقبه الـ15 في الدوري المصري بفوز ثمين على سموحة بهدف دون رد في الجولة قبل الأخيرة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

اقترب نادي الزمالك من تحقيق لقبه الخامس عشر في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه الثلاثاء على مضيفه سموحة بهدف دون رد، في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج.

وعلى ملعب "برج العرب"، استعاد أبناء القلعة البيضاء توازنهم بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة الجمعة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل السلبي، بعد أن غلب الحذر على الأداء، وهو ما انعكس على ندرة الفرص الحقيقية على المرميين.

وفي الشوط الثاني، دفع معتمد جمال مدرب الزمالك بخوان بيزيرا لينجح في صنع هدف المباراة الوحيد، والذي سجله الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 62، بعدما قابل كرة عرضية من اللاعب البرازيلي بتسديدة رأسية قوية سكنت الشباك.

وغادر بيزيرا ملعب المباراة متأثرا بإصابته في الدقيقة 68، ودخل محمد السيد بدلا منه، لتمر الدقائق التالية وسط محاولات من سموحة لإدراك التعادل، لكن دفاع الزمالك تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.

وبالفوز على سموحة حافظوا على حظوظهم في التتويج بلقب البطولة الغائبة عنهم منذ موسم 2022، إذ يكفيهم الانتصار على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة لحصد اللقب.

وتوج الأهلي بلقب بطولة الدوري 45 مرة، بينما لم يفز به بيراميدز مطلقا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تعادل 1-1 مع سيراميكا، بينما يأتي الأهلي ثالثا بـ50 نقطة بعد الفوز على ضيفه أنبي 3-0.

وسجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات وأحمد مصطفى زيزو من ركلة جزاء والمغربي أشرف بن شرقي في الدقائق 8 و21 و48.

بينما تعادل بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، إذ افتتح محمد رضا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، وتعادل للضيوف ناصر ماهر في الدقيقة 36.

