قدم.. الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال مدربا للفريق الأول بعد نجاحه في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي الزمالك، بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تجديد الثقة في مدربه معتمد جمال والإبقاء عليه في منصبه مديرا فنيا للفريق الأول، بعد نجاحه في الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، واستبعاد فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال النادي في بيان إن مجلس الإدارة قرر تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مع منحه كامل الصلاحيات الفنية والإدارية لإعداد الفريق للموسم المقبل.



وأكد دعمه الكامل للجهاز الفني من أجل مواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.‬

ويأتي هذا القرار في إطار خطة إدارة الزمالك للحفاظ على الاستقرار الفني، خاصة بعد النجاحات التي حققها الفريق في الموسم الماضي، حيث فضلت الإدارة الاستمرار مع الجهاز الفني الحالي بدلا من إجراء تغييرات قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن النادي كان قد دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، لكن عددا من أعضاء مجلس الإدارة، في مقدمتهم حسين لبيب، رئيس النادي، أبدوا تحفظاتهم على السيرة الذاتية للمدرب الصربي وارتفاع تكلفة التعاقد معه، ليتم التراجع عن إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك استعداداته للموسم الجديد خلال الأيام المقبلة من خلال معسكر الإعداد، وسط طموحات كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة بقوة على الألقاب، في ظل الدعم الذي يحظى به معتمد جمال من إدارة النادي والجماهير.