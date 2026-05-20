قدم.. الزمالك بطلا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الختامية من مرحلة التتويج

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

توج فريق الزمالك المصري بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ15 في تاريخه، بتغلبه على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الختامية من مرحلة التتويج.

بهذه النتيجة، رفعت "القبيلة البيضاء" بقيادة المدرب معتمد جمال، رصيدها إلى 56 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين أمام بيراميدز، الذي فاز في الجولة نفسها على سموحة 2-1، و3 نقاط أمام الأهلي الثالث، الذي تغلب على المصري 2-0.

ويعد هذا اللقب الأول للزمالك في البطولة منذ موسم 2021-2022، عندما حققه تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ليعوض بذلك خسارته لكأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، السبت الماضي.

افتتح الفلسطيني عدي الدباغ، التسجيل مبكرا للزمالك مستغلا خطأ المدافع سعد سمير، ليخطف الكرة، ويسدد بقوة في مرمى محمد بسام في الدقيقة الثامنة.

وبدا أن الأنغولي شيكو بانزا عزز من تفوق الزمالك في الثواني الأولى من الشوط الثاني، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف إثر خطأ لصالح رجب نبيل لاعب سيراميكا كليوباترا.

وحصل سيراميكا على ركلة جزاء بعد تدخل من الحارس محمد عواد ضد حسين السيد، داخل المنطقة، لكن عواد صحح خطأه بتصديه لتسديدة المغربي أحمد بلحاج، في الدقيقة 57.

وفي مباريات أخرى، تغلب بيراميدز على سموحة 2-1 ليحسم الفريق المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، إذ سجل لبيراميدز محمود عبد الحفيظ في الدقيقة 23، وناصر ماهر في الدقيقة 68 من ضربة جزاء، فيما سجل لسموحة هشام بلحة في الدقيقة 2+45.

كما فاز الأهلي على "المصري" بثنائية نظيفة، سجلها له محمود حسن تريزيغيه، في الدقيقتين 2، و89 من ركلة جزاء، لكنه ظل في المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.