خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الذي رحل عن منصبه بعد فترة ذهبية مع النادي

قدم.. الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مدربا جديدا لبيراميدز المصري خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الذي رحل عن منصبه بعد فترة ذهبية مع النادي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

عيّن نادي بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2024، الجمعة، الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، مدربا جديدا للفريق الأول، خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي رحل عن منصبه بعد فترة ذهبية مع النادي.

وقال النادي المصري عبر حسابه على منصة فيسبوك الأمريكية: "بداية جديدة تحمل الكثير من الطموح.. مرحبا بك، رولاني موكوينا.. مرحبا بك في بيتك الجديد".

ويملك المدرب الجنوب إفريقي (39 عاما) سجلا تدريبيا مميزا في القارة الإفريقية؛ إذ سبق له قيادة أندية ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، ومولودية الجزائر، وكانت آخر محطاته مع نادي الاتحاد الليبي.

وخلال مسيرته، توج موكوينا بعدد من الألقاب، أبرزها دوري السوبر الإفريقي مع ماميلودي صنداونز في موسم 2023/ 2024، إلى جانب أربعة ألقاب في الدوري الجنوب إفريقي، كما فاز أيضا بكأس السوبر الجزائري مع مولودية الجزائر.

ويعرف الجمهور المصري موكوينا جيدا، فهو صاحب البصمة الأبرز في واحدة من أشهر مباريات دوري أبطال إفريقيا في السنوات الأخيرة، عندما قاد صنداونز للفوز على الأهلي بنتيجة 5-2 في 11 مارس/ آذار 2023، في المباراة الوحيدة التي تلقت فيها شباك الأهلي 5 أهداف.

يذكر أن بيراميدز، أنهى عقد مدربه يورتشيتش، بنهاية الموسم المنصرم بعد أن قاده في 132 مباراة، وفاز في 89 وتعادل في 25 وخسر 18 مباراة منذ توليه المسؤولية في فبراير/ شباط 2024.

وقاد المدرب الكرواتي نادي بيراميدز للتتويج بألقاب دوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر (مرتين)، والسوبر الإفريقي، وكأس القارات الثلاث، كما أنهى بيراميدز الموسمين الماضيين في وصافة مسابقة الدوري المصري.