في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي ليتأجل حسم اللقب للجولة المقبلة

قدم.. التعادل يفرض نفسه على لقاء الديربي بين النصر والهلال في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي ليتأجل حسم اللقب للجولة المقبلة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على لقاء "الديربي" بين النصر وضيفه الهلال، الثلاثاء، على ملعب "الأول بارك"، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، محافظا على أفضلية مريحة في سباق اللقب، فيما رفع الهلال رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، مع امتلاكه مباراتين على عكس النصر الذي يمتلك مباراة وحيدة فقط ليستمر صراع اللقب.

وسيتوج النصر باللقب للمرة الأولى منذ 2019 إذا تغلب على ضمك يوم الخميس 21 مايو، بعد خمسة أيام من خوضه نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام غامبا أوساكا الياباني.

افتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 18 عندما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم، بعد عرضية من لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي كان متسللا بحسب قرار حكم المباراة، ليتم إلغاء الهدف.

وجاءت الدقيقة 37 لينجح النصر في كسر التعادل بتسجيل الهدف الأول عبر مدافعه الفرنسي محمد سيماكان، مستغلا كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية، ليسددها بيمينه أرضية فشل الحارس المغربي ياسين بونو في التعامل معها.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، فشل الحارس البرازيلي بينتو في التعامل مع كرة عرضية بطريقة كوميدية، بعدما اصطدم بزميله الإسباني إينيجو مارتينيز، لتسكن الكرة داخل الشباك معلنة عن هدف التعادل.