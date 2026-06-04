بعدما سدد قذيفة هائلة من مسافة 65 مترا ليساهم في فوز ريال مدريد على إلتشي في الجولة 28 من الدوري الإسباني..

قدم.. التركي أردا غولر يفوز بجائزة هدف الموسم في الليغا بعدما سدد قذيفة هائلة من مسافة 65 مترا ليساهم في فوز ريال مدريد على إلتشي في الجولة 28 من الدوري الإسباني..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حصد الدولي التركي أردا غولر، نجم خط وسط ريال مدريد، الأربعاء، جائزة هدف الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" لموسم 2025-2026، بفضل تسديدة مذهلة من منتصف الملعب.

جاء الهدف يوم السبت 14 مارس/آذار، خلال مباراة الجولة الثامنة والعشرين من الليغا على ملعب "سانتياغو برنابيو" بين ريال مدريد وإلتشي، وهو نفس الهدف الذي فاز بجائزة هدف الشهر في مارس.

وبينما كانت المباراة تسير بشكل جيد لصالح ريال مدريد، استعاد غولر الكرة في نصف ملعبه، ونظر إلى الأمام فرأى ماتياس ديتورو، حارس إلتشي، متقدما عن مرماه، وبدون تردد، سدد تسديدة مثالية من مسافة تزيد عن 65 مترا استقرت في الشباك، ليحسم الفوز بنتيجة 4-1.

ويتواجد غولر، 21 عاما، حاليا مع المنتخب التركي في معسكره التدريبي بالولايات المتحدة استعداد لخوض منافسات النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026 التي تنطلق اعتبارا من 11 يونيو/ حزيران الجاري.

ويراهن الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، مدرب المنتخب التركي، على غولر وزملائه كينان يلدز وهاكان تشالهانوغلو وفردي كادي أوغلو للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة خلال المشاركة الثالثة للفريق في المونديال.

ويلعب منتخب النجمة والهلال ضمن المجموعة الرابعة مع الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، بالإضافة إلى أستراليا وباراغواي.

