المهاجم المخضرم، البالغ من العمر 40 عاما، يواصل مسيرته في الملاعب للموسم الـ23 لاعبا محترفا ..

قدم.. البوسني إدين دزيكو يجدد تعاقده مع شالكه الألماني المهاجم المخضرم، البالغ من العمر 40 عاما، يواصل مسيرته في الملاعب للموسم الـ23 لاعبا محترفا ..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول



جدد المهاجم البوسني المخضرم إدين دزيكو، الاثنين، عقده مع شالكه، الصاعد حديثا إلى الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، لمدة موسم واحد، ليواصل مسيرته في الملاعب للموسم الـ23 لاعبا محترفا.

وقال النادي الألماني، في بيان: "سيعود إدين دزيكو إلى الدوري الألماني في عامه الاحترافي الثالث والعشرين، حيث سيرتدي قميص نادي شالكه 04 مجددا الموسم المقبل".

وتابع: "بعد أداء مميز في النصف الثاني من الموسم مع الفريق، وقع قائد المنتخب البوسني عقدا جديدا لمدة عام، وسينضم دزيكو إلى معسكر شالكه التدريبي يوم 4 أغسطس".

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 40 عاما، والذي قاد منتخب البوسنة والهرسك في كأس العالم الأخيرة، إلى شالكه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني، قادما من فيورنتينا.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي وروما وإنتر ميلان وفنربهتشه السابق 6 أهداف في 11 مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني، ليساعد الفريق على الصعود إلى الدرجة الأولى بعد 3 سنوات في الدرجة الثانية.

وقد يلعب دزيكو أول مباراة له في الدوري الألماني منذ مغادرته فولفسبورغ إلى مانشستر سيتي عام 2011، عندما يبدأ شالكه مشواره في الدوري بمواجهة أوغسبورغ في 30 أغسطس/ آب الجاري.