بعد قيادته مانشستر يونايتد للحصول على المركز الثالث في المسابقة والتأهل لدوري أبطال أوروبا

قدم.. البرتغالي فيرنانديز أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد قيادته مانشستر يونايتد للحصول على المركز الثالث في المسابقة والتأهل لدوري أبطال أوروبا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، السبت، فوز البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لهذا الموسم، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

وتفوق فرنانديز، 31 عاما، على منافسيه بالقائمة المختصرة التي ضمت ديفيد رايا وغابرييل وديكلان رايس من أرسنال، وإيرلينغ هالاند وأنطوان سيمينيو من مانشستر سيتي، وإيغور تياغو من برينتفورد، ومورغان جيبس ​​وايت من نوتينغهام فورست.

وتعد هذه ثاني جائزة يفوز بها لاعب الوسط البرتغالي بعد اختياره أفضل لاعب في العام من جانب رابطة كتاب كرة القدم في مايو/ أيار الجاري، نظرا للدور الذي لعبه مع الفريق وكان وراء إنهاء الشياطين الحمر الدوري في المركز الثالث، ليحجز مكانا في دوري أبطال أوروبا.

وساهم فيرنانديز بشكل مباشر في 28 هدفا - حيث سجل ثمانية وصنع 20 في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ليعادل الرقم القياسي الذي يتقاسمه الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفين دي بروين.

كما صنع فرنانديز فرصا أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث بلغ عددها 132 فرصة، متفوقا بفارق 43 فرصة على صاحب المركز الثاني، دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول.

وأصبح فيرنانديز أول لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بالجائزة منذ المدافع الصربي المعتزل نيمانيا فيديتش عام 2011، علما بأنه يتم تحديد الفائز بجوائز رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم.