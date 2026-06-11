البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا جديدا لريال مدريد الإسباني

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة 3 مواسم حتى يونيو/حزيران 2029، في فترة ولاية ثانية مع "الميرينغي" خلفا لألفارو أربيلوا.

وقال ريال مدريد في بيان: "وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، الذي اجتمع اليوم الخميس 11 يونيو برئاسة فلورنتينو بيريز، على تعيين جوزيه مورينيو مدربا للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة، حتى 30 يونيو 2029".

وتابع: "سينضم جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد في 13 يوليو/ تموز المقبل، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الموسم التحضيري".

ويعود المدرب البرتغالي (63 عاما) إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في ثاني ولاية له مع النادي الملكي، الذي دربه في وقت سابق لمدة ثلاثة مواسم، في الفترة من 2010 حتى 2013.

وغادر مورينيو، الشهير بلقب "سبيشيال وان"، نادي بنفيكا البرتغالي دون الفوز بأي لقب، وبعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، باحتلاله المركز الثالث في الدوري البرتغالي في موسم 2025-26، بسجل بلغ 45 مباراة، حقق خلالها 27 فوزا، و10 تعادلات، و8 هزائم.

وكان المدرب البرتغالي شخصية رئيسية في الحملة الانتخابية لفلورنتينو بيريز، في الأسابيع الأخيرة، حتى أنه ظهر في فيديو حملة الرئيس المنتخب حديثًا.

ويأتي تعيين مورينيو بعد موسم كارثي لريال مدريد، حيث أُقيل تشابي ألونسو في يناير/كانون الثاني، وتولى ألفارو أربيلوا منصب المدرب المؤقت، لكنه فشل في انتشال الفريق من عثرته، حيث خرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني.

كما شهدت غرفة الملابس العديد من الخلافات داخل الفريق بعد أن فشل الجهاز الفني في فرض النظام والانضباط بين اللاعبين، ووصل الأمر إلى نقل الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي إلى المستشفى لإجراء غرز جراحية بعد اشتباك مع زميله الفرنسي أوريليان تشواميني.