في أول موسم مع النصر متفوقا على الإنجليزي إيفان توني والمكسيكي خوليان كينونيس، ومواطنيه روبن نيفيز وكريستيانو رونالدو

قدم.. البرتغالي جواو فيليكس أفضل لاعب في الدوري السعودي في أول موسم مع النصر متفوقا على الإنجليزي إيفان توني والمكسيكي خوليان كينونيس، ومواطنيه روبن نيفيز وكريستيانو رونالدو

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، مساء الجمعة، فوز البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر، بجائزة أفضل لاعب في الموسم، متفوقا على الإنجليزي إيفان توني والمكسيكي خوليان كينونيس، ومواطنيه روبن نيفيز وكريستيانو رونالدو.

وقاد فيليكس فريقه النصر إلى منصة الأبطال في الدوري السعودي، في أول موسم بالبطولة عقب انضمامه من تشيلسي الإنجليزي، حيث نجح في تسجيل 20 هدفا، وصناعة 13 هدفا.

وظفر مدربه ومواطنه جورجي جيسوس، بجائزة أفضل مدرب، بعد قيادته للفريق لإحراز لقب البطولة لأول مرة منذ موسم 2019، مسجلا أكثر عدد من الانتصارات بالموسم (28)، وأكبر عدد في الانتصارات المتتالية (16).

وتوج مصعب الجوير، لاعب القادسية، جهوده في الموسم، بجائزة أفضل لاعب سعودي، بعدما أسهم في 17 هدفا، صناعة وتسجيلا، متساويا مع الهداف الإيطالي ماتيو ريتيغي، وهو السعودي الأعلى مساهمة في الأهداف بعد خالد الغنام لاعب الاتفاق.

وفاز المكسيكي خوليان كينونيس، مهاجم القادسية، بالحذاء الذهبي، بعد منافسة شديدة مع النجم الإنجليزي إيفان توني، استمرت حتى الجولة الأخيرة، حين أضاف كينونيس ثلاثيته الرابعة، ليرفع رصيده إلى 33 هدفا، متفوقا على توني بفارق هدف.

ونجح كينونيس في التفوق على كريستيانو رونالدو، صاحب الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين، إذ أنهى رونالدو الموسم برصيد 28 هدفا، بفارق خمسة أهداف عن الهداف كينونيس.

وحصل السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، على جائزة القفاز الذهبي، بعد تسجيله العدد الأكبر من الشباك النظيفة، في 14 من أصل 17 مباراة حافظ فيها الأهلي على شباكه من أهداف المنافسين.

ورغم تساوي ميندي مع الحارس المغربي ياسين بونو في الشباك النظيفة، فإن الحارس السنغالي يتفوق على نظيره المغربي في عدد الأهداف المستقبلة (18 هدفا سكنت مرمى ميندي مقابل 20 في شباك بونو).

وحصد اللاعب الشاب عبد العزيز العليوة، 22 عاما، جائزة أفضل لاعب واعد في الموسم، حيث أسهم في نحو 10 بالمئة من أهداف فريقه الخلود في 2025-2026، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.