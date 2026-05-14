قدم.. البرازيل تمدد عقد مدربها الإيطالي أنشيلوتي حتى 2030 قبل شهر من انطلاق مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الخميس، تمديد عقد المدرب كارلو أنشيلوتي لأربع سنوات أخرى، وبموجب هذا العقد الجديد، سيستمر المدرب الإيطالي في قيادة منتخب "السيليساو" حتى كأس العالم 2030.

وقال في بيان: "جدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والمدرب كارلو أنشيلوتي عقدهما لأربع سنوات أخرى، حتى كأس العالم 2030".

وتابع: "إن استمرار أنشيلوتي في منصبه مدربا للمنتخب البرازيلي - وهو أنجح فريق في تاريخ كرة القدم العالمية - لا يعكس فقط دعم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للعمل الذي يقوم به المدرب، ولكن أيضًا الثقة التي اكتسبها من الفريق والجماهير البرازيلية منذ وصوله في نهاية مايو 2025".

وأضاف: "منذ توليه منصبه، أصبح المدرب الإيطالي شخصية محورية في تعزيز كرة القدم البرازيلية، حيث عمل عن كثب مع مختلف أقسام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وعزز علاقة تتسم بالهوية والعمل الممتاز والاستقرار".

وتولى أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني والبالغ من العمر 66 عاما، تدريب المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات في مايو 2025، بعد إقالة دوريفال جونيور بسبب النتائج المخيبة للآمال.

في ذلك الوقت، كان منتخب "السيليساو" يحتل المركز الرابع في مجموعته بتصفيات كأس العالم، خلف أوروغواي والإكوادور وغريمه التقليدي الأرجنتين.

ولم يحسن وصول أنشيلوتي ترتيب المنتخب البرازيلي في المجموعة، بل ازداد الوضع سوءا، إذ احتلت البرازيل المركز الخامس في التصفيات، وهو أدنى تصنيف لها في تاريخها.

وقاد أنشيلوتي البرازيل في عشر مباريات حتى الآن، حقق خلالها خمسة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم، وفي كأس العالم، تقع البرازيل في المجموعة الثالثة مع اسكتلندا، وهايتي، والمغرب.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.