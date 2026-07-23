قدم.. الاتحاد النرويجي يعتزم تقديم شكوى بشأن إلغاء إيقاف لاعب أمريكي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

- الفيفا سبق أن ألغت قرار إيقاف المهاجم الأمريكي بالوغون ليشارك في المباراة التالية

- رئيسة الاتحاد ليز كلافينيس تحذر من التستر على الواقعة مطالبة الفيفا بالاعتراف بالخطأ

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم الخميس، عزمه تقديم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" بشأن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء إيقاف مهاجم منتخب بلاده فولارين بالوغون خلال المونديال.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" حذرت رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافينيس، من محاولة التستر على "الفضيحة"، مؤكدة أن الاتحاد يعتزم تقديم شكوى إلى الفيفا بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.

وشهدت بطولة كأس العالم التي نُظمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز توترا كبيرا عندما علق "الفيفا" قرار إيقاف المهاجم بالوغون خلال نهائيات البطولة بعد طرده ببطاقة حمراء في مباراته أمام البوسنة والهرسك.

ولعب ترامب دورا في هذا القرار، حيث صرّح لاحقاً بأنه طلب من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في قرار الإيقاف، ليشارك اللاعب في المباراة التالية مباشرة أمام بلجيكا، في مخالفة صريحة للوائح.

وبعد إلغاء البطاقة الحمراء شارك بالوغون في مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بأربعة أهداف لهدف.

وقالت كلافينيس: "عندما يتم التلاعب بقاعدة كهذه، فإنك تنزلق في منحدر يعرض اللعبة بأكملها للخطر، إنه لأمر مثير للقلق بالنسبة لكرة القدم عندما يتم المساس بالقواعد الأساسية للعبة".

وتابعت: "أولا وقبل كل شيء، ما كان ينبغي أن يحدث هذا، من الضروري الآن إجراء حوار صريح حول هذا الأمر".



وأردفت: "نعلم جميعا أن هذا القرار تأثر بقوى خارجية ولم يتبع الإجراءات القانونية السليمة، نحتاج إلى أن يعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن هذا كان خطأً".

وأضافت: "إذا بدأت بالتكيف بهذه الطريقة مع رؤساء الدول وسياسات الدولة، فإنك تغير سلوكك وسلوك المنظمة".

واستطردت: "كانت هذه القضية خطيرة ومثيرة للقلق لدرجة أنني آمل أن تشجع الناس على التقدم والإبلاغ عن المشاكل دون خوف. أعتزم طرح هذا الموضوع في اجتماع مجلس الإدارة ومناقشته مع أعضائه، ثم سنتخذ الإجراءات اللازمة".

وواصلت: "محاولة التستر على الأمر الآن لن تجدي نفعا، لقد شعر الكثير من الناس - المدربون واللاعبون والمشجعون على حد سواء - أن هذا الأمر قد تجاوز حدود اللعبة نفسها".

