بعد النجاحات التي حققها منذ توليه قيادة "الفراعنة"، والمستوى المتميز الذي ظهر به الفريق في كأس العالم 2026..

قدم.. الاتحاد المصري يجدد عقد مدرب المنتخب حسام حسن بعد النجاحات التي حققها منذ توليه قيادة "الفراعنة"، والمستوى المتميز الذي ظهر به الفريق في كأس العالم 2026..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول



جدد الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، لفترة قادمة، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع "الفراعنة" منذ توليه المسؤولية في فبراير/شباط 2024.

وقال الاتحاد في بيان مساء الأربعاء: "يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني، والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، أن مجلس الإدارة "سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد خلال اجتماعه المقبل".

وتولى حسام حسن، البالغ من العمر 59 عاما، تدريب مصر في فبراير/شباط 2024، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وخاض حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، 35 مباراة على رأس القيادة الفنية للفريق، محققا 20 انتصارا وتسعة تعادلات وست هزائم، وقاد المنتخب لبلوغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

لكن الإنجاز الأكبر للمدرب الوطني المصري كان التأهل إلى كأس العالم 2026 لأول مرة منذ ثماني سنوات، وتحقيق أول فوز في تاريخ "الفراعنة" في النهائيات على حساب نيوزيلندا 3-1، قبل الخروج من دور الـ16 بعد خسارة درامية قرب النهاية بنتيجة 2-3 أمام الأرجنتين حاملة اللقب.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية أن العقد الجديد سيمتد لمدة أربع سنوات حتى نهائيات كأس العالم في صيف 2030، التي يستضيفها المغرب وإسبانيا والبرتغال، علما بأن عقد حسن السابق انتهى بنهاية مشوار المنتخب في مونديال 2026.

