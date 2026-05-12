قدم.. الاتحاد الفلسطيني يشكر لامين يامال على موقفه التضامني بعدما رفع علم فلسطين خلال احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني..

إسطنبول / الأناضول

وجه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، رسالة شكر إلى نجم نادي برشلونة لامين يامال، لتضامنه مع قضية فلسطين ورفعه علمها خلال احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني.

ونشر حساب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تصميما فنيا حمل عبارة بالإسبانية: "Desde Palestina… gracias, Lamine Yamal" وتعني: "من فلسطين.. شكرا لامين يامال".

وأظهر التصميم يامال (18 عاما) ممسكا بعلم فلسطين إلى جانب شعار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وجاء منشور الاتحاد بعد يومين من ظهور يامال خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني، وهو يرفع علم فلسطين فوق الحافلة المكشوفة للفريق وسط الجماهير.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، طلب يامال من أحد المشجعين تسليمه العلم الفلسطيني، قبل أن يلوح به خلال الاحتفالات التي شهدتها شوارع مدينة برشلونة، الأحد، عقب فوز البلوغرانا على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0 في "الكلاسيكو" ليحسم لقب "الليغا" للمرة الـ29 في تاريخه.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يحمل العلم الفلسطيني عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، ما أثار إشادة واسعة من متابعيه.

ويُعد يامال البالغ 18 عاما، من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وسبق أن عبر في أكثر من مناسبة عن دعمه لقضايا إنسانية.

ومقابل الإشادة بموقفه من المشجعين العرب والمسلمين، أثار ظهور يامال وهو يرفع العلم الفلسطيني موجة تفاعل غاضبة داخل الأوساط الإسرائيلية، وتوالت تعليقات ناشطين وصحفيين ومشجعي كرة القدم عبر منصات التواصل، بين مهاجم لموقف اللاعب وداع إلى إبقاء الاحتفالات الرياضية بعيدة عن التسييس.

وحقق يامال 3 ألقاب في الدوري الإسباني منذ انضمامه إلى الفريق الأول في برشلونة في أبريل/ نيسان 2023.

ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي أن حقق هذا الإنجاز في هذه السن المبكرة، ليواصل خريج أكاديمية "لاماسيا" تحطيم الأرقام القياسية.

وخلال الموكب الاحتفالي، شكر لامين الجماهير التي ملأت الشوارع احتفاء باللقب، قائلا: "إنه أمر لا يصدق، إنهم دائما معنا، في الأيام المهمة وفي الأيام الأقل أهمية، هذا هو نادي حياتنا، سنكون دائما هنا من أجلهم، نحبهم".

كما شدد على أهمية تقدير كل بطولة يحققها الفريق، مضيفا: "علينا أن نمنح كل لقب قيمته الحقيقية، لأن الفوز ليس أمرا سهلا".



وتابع: "مررنا بسنوات صعبة للغاية، لكننا الآن نستمتع بما نعيشه، قد يكون اليوم يوم عمل عاديا في برشلونة، ومع ذلك تجد الجماهير هنا لدعمنا دائما".

ولم يخف اللاعب الشاب حلمه الأكبر، حين تحدث عن رغبته في الاحتفال مستقبلا بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدا بثقة: "موكب احتفال بدوري أبطال أوروبا؟ بالتأكيد سيحدث".