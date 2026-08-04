قدم.. الاتحاد الجزائري ينهي تعاقده مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش رغم تمديد عقده قبل مونديال 2026..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب الأول فلاديمير بيتكوفيتش، مساء الاثنين، رغم تمديد عقده قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد في بيان: "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بانتهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربطه بالناخب الوطني السيد فلاديمير بيتكوفيتش، وطاقمه الفني، رسميا هذا اليوم، بناءً على اتفاق بالتراضي بين الطرفين".

وتابع: "يتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بخالص الشكر إلى السيد فلاديمير بيتكوفيتش وكافة أعضاء طاقمه نظير احترافيتهم والتزامهم وتفانيهم طوال تسعة وعشرين (29) شهرا على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني".

وتولى البوسني بيتكوفيتش، البالغ من العمر 62 عاما، تدريب المنتخب في فبراير/ شباط 2024، خلفا للمدرب الوطني جمال بلماضي، وقبل انطلاق نهائيات كأس العالم التي أقيمت في أمريكا الشمالية وقع على عقد حتى 2028.

وتأهلت الجزائر إلى دور الـ32 من المونديال، الذي ضم 48 فريقا لأول مرة، كواحدة من أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث، لكنها خسرت أمام سويسرا 0-2، لتودع البطولة.

وقاد بيتكوفيتش منتخب الجزائر في 33 مباراة، وفاز 23 مرة وخسر خمس مرات وتعادل مثلها.

وسبق له تدريب منتخب سويسرا إلى جانب خوض تجارب مع لاتسيو الإيطالي وبوردو الفرنسي.