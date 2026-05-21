قدم.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا ضد نادي ساوثهامبتون في واقعة التجسس ضد ثلاثة منافسين من فرق دوري البطولة الإنجليزية

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، فتح تحقيق في واقعة تورط نادي ساوثهامبتون بالتجسس على ثلاثة منافسين آخرين من فرق دوري البطولة الإنجليزية خلال الموسم الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان مقتضب: "سنبدأ الآن التحقيق، ولن ندلي بمزيد من التعليقات حتى استكمال تقييم الأدلة".

وكان ساوثهامبتون أقر بالتجسس على منافسيه في قضية عرفت باسم "سبايغيت"، تضمنت تصوير حصة تدريبية لميدلسبره قبل مباراة قبل النهائي، إضافة إلى وقائع مماثلة طالت أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون في وقت سابق من الموسم.

واستُبعد ساوثهامبتون من نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحل بدلا منه ميدلسبره للمنافسة في المباراة النهائية السبت ضد هال سيتي، كما عوقب بخصم أربع نقاط من رصيده في بطولة الدوري للموسم المقبل.

ورُفض استئناف ساوثهامبتون ضد العقوبة مساء الأربعاء على أساس أنها "غير متناسبة" مما أكد تثبيت العقوبة، ولا يملك نادي ساوثهامبتون أي حق آخر في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وسيقوم الاتحاد الإنجليزي بالتحقيق في هوية المشاركين في التجسس، وتقييم مدى تورط من شجعوا ذلك أو كانوا على علم بحدوثه.

وتقام المباراة النهائية لتصفيات الملحق في ملعب "ويمبلي" بلندن، السبت، بين هال سيتي وميدلسبره، بحيث سيحجز الفائز المقعد الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون.

وتوصف هذه المباراة بأنها المباراة الأكثر ربحية في عالم كرة القدم، حيث تبلغ قيمة الصعود ما لا يقل عن 231 مليون يورو من عائدات البث التليفزيوني وإيرادات الإعلانات.

وفي دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، أدين فريق السيدات الكندي بالتجسس على نيوزيلندا، ليفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظرا على ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني - بمن فيهم المدربة الرئيسية بيف بريستمان - من ممارسة كرة القدم لمدة عام.