الاتحاد الإنجليزي يعاقب تشيلسي بسبب انتهاكه لقواعد وكلاء اللاعبين

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، معاقبة نادي تشيلسي بغرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني (11.7 ملايين يورو) وفرض حظر موقوف لفترتي انتقالات بعد اعترافه بانتهاك قواعد وكلاء اللاعبين.

وقال في بيان: "فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حظر تسجيل مؤقت لمدة فترتي انتقالات، على نادي تشيلسي لكرة القدم لمخالفته لوائح وكلاء اللاعبين، ولوائح العمل مع الوسطاء، ولوائح استثمار الطرف الثالث في اللاعبين".

وتابع: "اتهم الاتحاد تشيلسي بـ 74 مخالفة للمادة E1.2 من لوائحه، بعد أن أبلغ مالكوه الحاليون عن سوء سلوك عند شرائهم النادي. ويواصل الاتحاد التحقيق في المخالفات الفردية الناجمة عن هذه القضية".

وأضاف البيان: "كان تشيلسي قد أقر بالمخالفات الـ 74 للمادة E1.2 قبل جلسة الاستماع، وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة خصم ست نقاط، مع وقف التنفيذ حتى 30 يونيو 2027، وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني".

واستطرد: "استأنف النادي قرار وقف تنفيذ الخصم، وقبلت لجنة استئناف مستقلة الاستئناف وألغت العقوبة بعد جلسة استماع أخرى، وبدلا من ذلك، فرض مجلس الاستئناف حظرا على التسجيل لفترتين متتاليتين كاملتين للانتقالات، مع تعليق هذا الحظر حتى 30 يونيو 2027".

وأوضح: "الغرامة البالغة 10 ملايين جنيه إسترليني التي فرضتها الهيئة التنظيمية، فلم تكن قابلة للاستئناف، وسيتم استثمار المبلغ بالكامل في كرة القدم الشعبية".

كان المالكان تود بوهلي وكليرليك كابيتال قد أبلغا عن 74 مخالفة لقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عندما اشتروا النادي عام 2022 من الروسي رومان أبراموفيتش، المالك السابق.

واعترف نادي تشيلسي بدفع 47 مليون جنيه إسترليني (55 مليون يورو) كمدفوعات سرية لوكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة فيما يتعلق بالانتقالات بين عامي 2011 و 2018.

وفي مارس/ آذار الماضي، فرض حظر فوري ضد تشيلسي لمدة تسعة أشهر على انتقالات لاعبي الأكاديمية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 750 ألف جنيه إسترليني (877 ألف يورو) بسبب تسجيل لاعبي الأكاديمية بين عامي 2019 و2022.

من ناحية أخرى، أيدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) جزئيا استئناف الأوكراني ميخايلو مودريك، جناح تشيلسي، ضد إيقافه لمدة 4 سنوات بسبب تعاطي المنشطات، ليصبح متاحا للعودة إلى الملاعب فورا.

ولم يلعب الدولي الأوكراني، البالغ من العمر 25 عاما، أي مباراة رسمية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أن أوقفه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا في الشهر التالي، إثر ثبوت تعاطيه مادة "ميلدونيوم" المحظورة.

وفرض الاتحاد الإنجليزي عليه لاحقا عقوبة إيقاف لمدة 4 سنوات، لكنه استأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، التي قضت بعودة مودريك إلى المنافسات بأثر فوري، بعد اعترافه بخرق قواعد مكافحة المنشطات وموافقته على فترة إيقاف تعادل المدة التي قضاها بالفعل.

