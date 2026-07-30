بموجب القرار سيواجه أي لاعب عقوبة لا تقل عن 10 مباريات في حال ارتكابه "مخالفة جسيمة"

قدم.. الاتحاد الإنجليزي يشدد عقوبات جرائم التمييز في الدوري الممتاز بموجب القرار سيواجه أي لاعب عقوبة لا تقل عن 10 مباريات في حال ارتكابه "مخالفة جسيمة"

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تمييز سيواجهون عقوبة إيقاف لا تقل عن 10 مباريات بموجب المبادئ التوجيهية المشددة للعقوبات المفروضة على الانتهاكات الجسيمة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: قبل انطلاق موسم 2026/ 2027، طبق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إرشادات عقابية مشددة لأي "مخالفات جسيمة" من قبل المشاركين.

وتابع: "نحن ملتزمون بتقديم لعبة خالية من التمييز. ورغم التقدم الملحوظ الذي أحرز في السنوات الأخيرة، لا يزال السلوك التمييزي يمثل تحديا في جميع أنحاء اللعبة".

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أنه يُعرف "المخالفة الجسيمة" في المادة (E3.2) بأنها "أي سوء سلوك يتضمن إشارة صريحة أو ضمنية إلى أي من الخصائص التالية أو أكثر: الأصل العرقي، اللون، العرق، الجنسية، الدين أو المعتقد، الجنس، النوع الاجتماعي، تغيير الجنس، الميول الجنسية، أو الإعاقة" على حد تعبيره.

وواصل البيان: خلال المواسم القليلة الماضية، أوصت لجان تنظيمية مستقلة بعقوبات إيقاف تتراوح بين 6 و12 مباراة لأي "مخالفات جسيمة" من قبل اللاعبين أو المدربين أو العاملين في المنطقة الفنية.

واستطرد: "تعد التدابير المشددة ضرورية للتصدي لهذا السلوك البغيض، وستلزم إرشاداتنا العقابية المحدثة اللجان التنظيمية بفرض إيقاف قياسي لا يقل عن 10 مباريات في هذه الظروف".

وأوضح البيان: "يجوز للهيئات التنظيمية فرض عقوبة تتجاوز الإيقاف القياسي لعشر مباريات إذا اقتنعت بوجود ظروف مشددة جوهرية".

وأردف: "كما يجوز لها النظر في فرض عقوبة أقل من الإيقاف القياسي لعشر مباريات إذا اقتنعت بوجود ظرف مخفف أو أكثر ذي عدد أو وزن كبيرين، وفي حال اعتراف اللاعب بالمخالفة في أقرب فرصة ممكنة، باستثناء الظروف الاستثنائية، وفي هذه الحالة، يجب فرض إيقاف لا يقل عن ست مباريات".

ولفت البيان، إلى أنه "بموجب المبادئ التوجيهية المعدلة، قد يواجه الأفراد الذين يثبت ارتكابهم لانتهاكين أو أكثر من الانتهاكات الجسيمة في مناسبات منفصلة عقوبة إيقاف تتجاوز 12 مباراة أو الإيقاف لفترات زمنية محددة في الحالات الخطيرة للغاية".