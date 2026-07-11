في انتظار الحصول على موافقة مجموعة "ريد بول" من أجل توليه المنصب رسميا خلفا ليوليان ناغلسمان

قدم.. الاتحاد الألماني يتوصل لاتفاق مع يورغن كلوب لتدريب المنتخب الأول في انتظار الحصول على موافقة مجموعة "ريد بول" من أجل توليه المنصب رسميا خلفا ليوليان ناغلسمان

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، السبت، توصله إلى اتفاق مع يورغن كلوب، ليصبح المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا، لكن الطرفين ينتظران الحصول على إذن من مجموعة ريد بول، حيث يرأس كلوب قسم كرة القدم العالمية.

وقال الاتحاد في بيان: "أجرى رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف، ونائبه هانز يواكيم فاتزكه، نقاشا أوليا معمقا مع يورغن كلوب، في نيويورك، الجمعة، بشأن تعيينه المحتمل كمدرب للمنتخب الوطني".

وتابع: "خلال هذه المناقشة البناءة، تم التوصل إلى تفاهم بشأن النقاط الرئيسية لعقد محتمل".

وأضاف البيان: "ستستمر المناقشات الأسبوع المقبل، وكلا الطرفين واثقان من أن المفاوضات، رهنا بالتوصل إلى اتفاق مع جهة عمل كلوب الحالية؛ ريد بول، يمكن أن تصل في النهاية إلى نتيجة ناجحة".

وكان كلوب المرشح المفضل لدى الاتحاد الألماني لكرة القدم لخلافة يوليان ناجلسمان، الذي استقال بعد خروج ألمانيا من دور الـ32 في كأس العالم بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام باراغواي.

وقاد كلوب، فريق ليفربول إلى سبعة ألقاب كبرى، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/ 2020 ودوري أبطال أوروبا في عام 2019 قبل أن يغادر النادي عام 2024، ليعمل كرئيس لكرة القدم العالمية لعلامة مشروبات الطاقة ريد بول، منذ يناير/ كانون الثاني 2025.

وسبق لكلوب (59 عاما) أن قاد بوروسيا دورتموند إلى لقبين في الدوري الألماني (البوندسليغا) بين عامي 2008 و2015، وكان مسؤولا عن ماينز 05 لسبع سنوات، وهو النادي الذي قضى فيه معظم مسيرته الكروية.

ومنذ فوز ألمانيا بكأس العالم قبل 12 عاما في البرازيل، عانت من خروجين متتاليين من دور المجموعات عامي 2018 و2022، قبل خيبة أملها الأخيرة في نسخة 2026 هذا الصيف.