قدم.. الاتحاد الآسيوي ينتقد الفيفا لطرح بيع حصص من كأس العالم مؤكدا أنه لم يتم إبلاغه بمشروع بيع أسهم مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم لمستثمرين خارجيين..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يبلغه مسبقًا بخططه لطرح حصص تصل إلى 20 بالمئة من مسابقاته، وفي مقدمتها كأس العالم، أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان، إنه "لم تتم استشارته بشأن هذا المقترح"، معربًا عن خيبة أمله لأن "مسألة بهذه الأهمية طُرحت للرأي العام قبل أن تتاح لعائلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرصة دراستها ومناقشتها عبر قنوات الحوكمة المعتمدة".

وأضاف: "رغم إدراك الاتحاد الآسيوي لأهمية استكشاف أساليب مبتكرة من شأنها دعم مستقبل كرة القدم العالمية، فإن مبادرات بهذا الحجم والأهمية يجب أن تقوم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الفعّال".

وتابع أن "القرارات التي قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي للعبة تتطلب مشاركة مسبقة وشاملة مع الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية وسائر الجهات المعنية، قبل عرض أي مقترح على الهيئات المختصة باتخاذ القرار".

وأوضح أن "الاتحاد الآسيوي يؤمن بضرورة تزويد جميع الأطراف المعنية بالمعلومات الكافية ومنحها الوقت المناسب لتقييم المقترح بصورة شاملة، بما يشمل آثاره على الجوانب القانونية والتجارية والاستراتيجية والحوكمة".

وأضاف أن "هذه العملية ضرورية لضمان أن يعكس أي قرار المصالح الجماعية لمجتمع كرة القدم العالمي، وأن يعزز الثقة في منظومة الحوكمة داخل الفيفا".

وأكد في ختام بيانه، بصفته أحد الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا، التزامه بمواصلة دعم نمو كرة القدم العالمية.

وبذلك، أصبح الاتحاد الآسيوي ثالث اتحاد قاري، بعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يعلن تحفظاته على مشروع الفيفا الجديد المثير للجدل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن، الثلاثاء، عزمه إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة مسابقاته، وفي مقدمتها كأس العالم، مع طرح حصص تصل إلى 20 بالمئة منها أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

كما يعتزم الفيفا منح كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء، وعددها 211 اتحادًا، تمويلًا استثنائيًا لمرة واحدة يصل إلى 20 مليون دولار.

وبموجب الخطة، سينشئ الفيفا شركة خاصة تحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايز" لتتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات التابعة له.

وسيحتفظ الفيفا بالسيطرة على الشركة، مع طرح حصص أقلية منها للمستثمرين بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار.

ويأتي ذلك في وقت منح فيه رئيس الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو، الاتحادات الوطنية مهلة تنتهي في 19 سبتمبر/أيلول المقبل لاتخاذ قرار بشأن دعم خطته، محذرًا من أن الاتحادات التي ترفضها ستفقد جزءًا كبيرًا من التمويل الإضافي الذي يعتزم الاتحاد الدولي توفيره.