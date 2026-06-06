قدم.. الإيطالي فينتشينزو إيتاليانو مدربا جديدا لبشيكطاش التركي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن بشيكطاش التركي، السبت، تعاقده رسميا مع الإيطالي فينتشينزو إيتاليانو لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين حتى صيف 2028، خلفا للمدرب الوطني سيرجين يالتشين.

وقال النادي التركي في بيان رسمي: "تم توقيع عقد مع السيد فينتشينزو إيتاليانو ليكون المدرب الرئيسي لفريق كرة القدم المحترف لدينا حتى نهاية موسم 2027-2028".

وتابع: "نحن نؤمن بأن مدربنا الجديد فينتشنزو إيتاليانو سيقدم خدمات جليلة لنادينا، ونرحب به في عائلة بشيكطاش ونتمنى له التوفيق".

وانفصل بشيكطاش عن مدربه سيرجين يالتشين، في نهاية الموسم المنصرم بعدما قاده لإنهاء الدوري التركي الممتاز في المركز الرابع، وودع مسابقة الكأس من نصف النهائي بخسارته أمام قونية سبور 0-1.

في المقابل، بدأ فينتشينزو إيتاليانو، البالغ من العمر 48 عاما، مسيرته التدريبية في عام 2014 كمساعد مدرب في نادي فينيسيا، ثم انتقل عام 2015 للعمل مع فريق الشباب في فيغونتينا، وهو فريق من الدرجة الأدنى في إيطاليا، قبل أن يخوض تجربته الأولى كمدرب رئيسي هناك في عام 2016.

عمل إيتاليانو لاحقا في أرزينيانو وتراباني، وحقق انطلاقته الحقيقية مع سبيزيا قبل أن يتولى تدريب فيورنتينا بعد موسمين، وقاده إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مرتين متتاليتين خلال موسمي 2022-2023 و2023-2024، لكنه لم ينجح في النهاية في الفوز باللقب.

ووقع المدرب الإيطالي عقدا مع بولونيا في يونيو/ حزيران 2024 لمدة موسمين، وقد حقق لقب كأس إيطاليا في عامه الأول مع الفريق، لكن تحت قيادته تم إقصاء بولونيا من دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025 من مرحلة الدوري، ومن الدوري الأوروبي في ربع النهائي هذا العام.