قدم.. الإكوادور تعلن عطلة وطنية بعد تأهل منتخبها في المونديال منتخب الإكوادور بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول

أعلن الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، الجمعة، عطلة وطنية احتفالا بتأهل منتخب بلاده إلى مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه المفاجئ على ألمانيا بنتيجة 2-1.

وقال نوبوا على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "شكرا للاعبين والمدرب الذين رغم الانتقادات والإهانات واللحظات الصعبة التي مروا بها تمكنوا من التعافي ومنح هذه الفرحة العارمة للبلاد بأكملها. غدا عطلة".

وكان منتخب الإكوادور بحاجة إلى الفوز في مباراته الأخيرة بالمجموعة الخامسة، الخميس، بعد خسارته أمام ساحل العاج وتعادله مع كوراساو.

واستقبل المنتخب جنوب الأمريكي هدفا مبكرا أمام ألمانيا، قبل أن يقلب النتيجة ويحقق الفوز 2-1، وسط احتفالات جماهيره في ملعب "نيويورك/ نيوجيرسي ستاديوم".

وكانت ألمانيا ضمنت تأهلها مسبقا بصفتها متصدرة للمجموعة، فيما احتلت ساحل العاج المركز الثاني عقب فوزها على كوراساو 2-0.

وتأهلت الإكوادور ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، لتبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.

وسبق للمنتخب الإكوادوري بلوغ دور الـ16 في نسخة 2006 التي أقيمت بألمانيا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.