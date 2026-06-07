قدم.. الإصابة تبعد ويسلي من قائمة البرازيل في كأس العالم 2026 خلال مشاركته في المباراة الودية أمام مصر واستدعاء إيدرسون لاعب أتالانتا ...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأحد، استبعاد ويسلي من تشكيلة منتخب "السيليساو" المشاركة في كأس العالم 2026، بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة الودية أمام المنتخب المصري التي أقيمت السبت.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: "أظهر فحص الرنين المغناطيسي وجود إصابة عضلية في العضلة المقربة في فخذه الأيسر".

وتابع: "يأسف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للإصابة. ويسلي لاعب محبوب للغاية من قبل الفريق، وسيظل يعتبر دائما جزءا من هذا الفريق وهو يسعى للفوز بلقبه السادس في كأس العالم".

وغادر ويسلي، الظهير الأيمن لفريق روما الإيطالي والبالغ من العمر 22 عاما، الملعب وهو يبكي بعد 15 دقيقة فقط، حيث فازت البرازيل على منتخب مصر 2-1 في مباراتها التحضيرية الأخيرة استعدادا للمونديال.

وسيحل محله إيدرسون، الذي من المتوقع أن يكمل انتقاله إلى مانشستر يونايتد في أوائل يوليو بعد أن وافق النادي الإنجليزي على الشروط المالية مع أتالانتا الإيطالي، وسينضم لاعب الوسط إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وتبدأ كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مشوارها في المجموعة الثالثة في كأس العالم بمواجهة المغرب يوم السبت المقبل في نيويورك، قبل أن تواجه هايتي في فيلادلفيا في 19 يونيو/ حزيران الجاري ثم اسكتلندا في 24 من الشهر نفسه في ميامي.