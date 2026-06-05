بعد تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى خلال التدريبات قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال

قدم.. الإصابة تبعد إبراهيم صبرة عن الأردن في كأس العالم 2026 بعد تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى خلال التدريبات قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الجمعة، تعرض إبراهيم صبرة، مهاجم المنتخب الأول لكرة القدم، لتمزق في أربطة الكاحل أثناء التدريبات ليتم استبعاده من قائمة "النشامى" قبل أيام قليلة من المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الأردني، في بيان مقتضب: "تتقدم أسرة المنتخب الوطني بأصدق أمنيات الشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة للملاعب في أقرب وقت بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى أثناء التدريبات".

وتابع: "استدعت الإصابة خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة واستبعاده من قائمة منتخب النشامى المشارك في كأس العالم 2026".

وانضم صبرة لقائمة اللاعبين الذين يغيبون عن قائمة منتخب النشامى في المونديال بسبب الإصابة أبرزهم يزن النعيمات وأدهم القريشي، اللذين تعرضا لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركتهما في كأس العرب، والظهير الأيمن عصام السميري، الذي تعرض لقطع في وتر العرقوب أثناء التدريبات الفردية قبل 3 أسابيع.

وأوقعت القرعة الأردن، في المجموعة العاشرة، حيث سيواجه النمسا والجزائر في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، قبل الانتقال إلى مدينة دالاس لملاقاة الأرجنتين، حاملة اللقب.

ويشارك المنتخب الأردني للمرة الأولى في كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 11 يونيو/حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/تموز المقبل.

