الإسباني كارليس مارتينيز مدربا جديدا لباير ليفركوزن الألماني

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تعاقد باير ليفركوزن الألماني، الخميس، مع الإسباني كارليس مارتينيز نوفيل، مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين حتى صيف 2028، وذلك خلفا للدنماركي كاسبر هيولماند.

وقال النادي الألماني، في بيان: "عين نادي باير ليفركوزن كارليس مارتينيز نوفيل، مدربا جديدا للفريق".



وأشار إلى أن الإسباني مارتينيز (42 عاما) عمل مع نادي تولوز في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى حتى نهاية الموسم.

وتابع النادي: "أنهى مارتينيز، الموسم الماضي في المركز التاسع مع النادي القادم من جنوب فرنسا، وسيتولى قيادة الفريق في 1 يوليو/تموز 2026، وقد وقع عقدا حتى 30 يونيو/حزيران 2028".

وأضاف: "مارتينيز، الذي ينتهي عقده مع تولوز في نهاية الشهر، يخلف كاسبر هيولماند في ليفركوزن، الذي يغادر النادي بعد موسم واحد".

وعانى فريق ليفركوزن من حالة من عدم الاستقرار على صعيد الجهاز الفني للنادي منذ رحيل المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المتوج بالثنائية المحلية موسم 2024/ 2025.

وقبل انطلاق الموسم الماضي، عيّن ليفركوزن المدرب السابق لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ، لكن الهولندي لم يستمر سوى مباراتين في الدوري قبل أن يعين بدلا منه هيولماند.

وتمكن هيولماند، في البداية من إعادة التوازن إلى الفريق، لكنه فشل في قيادته إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد أن أنهى المسابقة في المركز السادس برصيد 59 نقطة، بفارق 30 نقطة خلف بايرن ميونخ المتوج باللقب.