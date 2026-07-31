الإسباني "سانتي دينيا" أول مدرب أجنبي يقود المنتخب التشيكي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، الجمعة، تعيين الإسباني "سانتي دينيا" مدربا جديدا للمنتخب الأول بعقد يمتد حتى عام 2028، مع خيار التمديد، خلفا لـ"ميروسلاف كوبيك"، الذي استقال عقب خروج الفريق من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد، في بيان إن دينيا، البالغ من العمر 52 عاما، أصبح المدرب الجديد للمنتخب التشيكي لكرة القدم، بعد التوصل معه إلى اتفاق على عقد لعامين مع إمكانية التمديد.

وأضاف أن دينيا، سيقود المنتخب للمرة الأولى في مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا وإنجلترا في سبتمبر/ أيلول المقبل.



وأشار إلى انضمام الإسباني بابلو آمو، إلى الجهاز الفني مساعدا للمدرب.

وبذلك أصبح دينيا، أول مدرب أجنبي يتولى قيادة منتخب التشيك، بعدما حقق مع المنتخب الإسباني الأولمبي الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويأتي تعيين المدرب الإسباني بعد استقالة كوبيك، إثر خروج منتخب التشيك من الدور الأول لكأس العالم 2026، بعدما أنهى منافسات المجموعة الأولى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل مع جنوب إفريقيا (1-1)، مقابل خسارتين أمام كوريا الجنوبية (2-1) والمكسيك (3-0).

ومن المقرر أن يستهل دينيا مشواره مع المنتخب التشيكي باستضافة كرواتيا في 26 سبتمبر/ أيلول ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، قبل مواجهة إنجلترا بعد 3 أيام، ثم يلتقي منتخب إسبانيا، بطل العالم وأوروبا، في مباراة ستضعه في مواجهة مدرب "لا روخا" لويس دي لا فوينتي، زميله السابق في الجهاز الفني الإسباني.