قدم.. الإسباني تشابي ألونسو مدربا جديدا لتشيلسي الإنجليزي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن تشيلسي الإنجليزي، الأحد، تعيين الإسباني تشابي ألونسو مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد لأربع سنوات يبقيه في قلعة "ستامفورد بريدج" حتى 2030، على أن يبدأ سريان العقد اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل.

وقال النادي اللندني في بيان: "يسر نادي تشيلسي لكرة القدم أن يعلن عن تعيين تشابي ألونسو مديرا فنيا لفريق الرجال. سيبدأ الإسباني مهامه في الأول من يوليو 2026، بعد أن وقع عقدا لمدة أربع سنوات في ستامفورد بريدج".

ولم يتول لاعب خط الوسط السابق، البالغ من العمر 44 عاما، أي منصب منذ إقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد سبعة أشهر فقط من توقيعه عقدا لمدة ثلاث سنوات في الصيف.

وانضم ألونسو إلى النادي الإسباني بعد أن قاد باير ليفركوزن إلى أول لقب له في الدوري الألماني (بوندسليغا) في موسم 2023-2024، ضمن موسم محلي لم يهزم فيه الفريق، بالإضافة إلى كأس ألمانيا في نفس الموسم.

وفاز ريال مدريد في 10 من أول 11 مباراة خاضها ألونسو في الدوري الإسباني (لا ليغا) على رأس الجهاز الفني، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه تراجع بفارق أربع نقاط عن برشلونة، الفائز باللقب في نهاية المطاف، وخسر أمامه في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسيمثل تعيين ألونسو عودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة خمس سنوات قضاها مع ليفربول خلال مسيرته كلاعب، والتي فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا عام 2005، كما لعب أيضا لريال سوسيداد وريال مدريد وبايرن ميونخ.

كما شارك في 114 مباراة مع إسبانيا، وفاز بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا مرتين.

وانفصل تشيلسي عن ليام روسينيور في 23 أبريل/ نيسان الماضي بعد أقل من أربعة أشهر من توليه المسؤولية، حيث كان قد عين خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا الذي رحل في يناير، لكنه أُقيل بعد سلسلة من خمس هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم تعيين كالوم مكفارلين مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم، وقد أشرف على خسارة أمام نوتينغهام فورست وتعادل مع ليفربول، بالإضافة إلى قيادة النادي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي خسره أمام مانشستر سيتي بهدف.