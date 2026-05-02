قدم.. الأهلي يهزم الزمالك ويشعل المنافسة على اللقب بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أنعش فريق الأهلي آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه الكبير على مضيفه ومنافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب العام بفارق 3 نقاط خلف كل من الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني، وتتبقى جولتان فقط على نهاية البطولة.

وأنهي الأهلي الشوط الأول متفوقا بهدفين بعد أن نجح منذ البداية في فرض سيطرته ليتقدم في الدقيقة 18 بالهدف الأول برأسية من المغربي أشرف بن شرقي بعد عرضية متقنة من طاهر محمد طاهر.

وعزز حسين الشحات تقدم الأهلي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد خطأ دفاعي من أحمد فتوح لتصل الكرة إلى أشرف بن شرقي الذي مررها للشحات ليضعها من فوق الحارس المهدي سليمان في الشباك.

وفي الشوط الثاني، ضغط الزمالك بحثا عن تعديل النتيجة واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه بعد عرقلة المغربي محمود بنتايك داخل المنطقة، نفذها حسام عبد المجيد لكن الحارس مصطفى شوبير تصدى لها في الدقيقة 55.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد لمسة يد من محمد شحاتة داخل المنطقة لكن محمود حسن "تريزيغيه" سدد الكرة في القائم الأيسر في الدقيقة 66، ليهدر فرصة حسم نتيجة الفوز.



واختتم أشرف بن شرقي الثلاثية لفريق الأهلي بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 74 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت من تحت الحارس المهدي سليمان، بعد تمريرة من إمام عاشور.