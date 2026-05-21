قدم.. الأهلي ينهي موسمه في المركز الثالث بالدوري السعودي بفوزه الكبير على الخليج برباعية لهدف في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أنهى فريق الأهلي موسمه في الدوري السعودي لكرة القدم بفوز كبير على مضيفه الخليج برباعية لهدف، الأربعاء، على ملعب "الأمير محمد بن فهد" بالدمام، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من المسابقة.

بهذه النتيجة، رفع "الراقي" رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الهلال الوصيف، الذي يحل ضيفا على الفيحاء الخميس، فيما اختتم الخليج موسمه برصيد 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

أنهى الأهلي الشوط الأول بالتقدم بهدفين مقابل هدف، إذ افتتح ريان حامد التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة للضيوف بتسديدة بالقدم اليمنى من مسافة قريبة جدا بعد تمريرة حاسمة من الإنجليزي إيفان توني بعد ركلة ركنية.

وأدرك اليوناني يورجوس ماسوراس التعادل للخليج في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من صالح العمري، قبل أن يعيد فراس البريكان التقدم مجددا للأهلي في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، تمكن بطل دوري أبطال آسيا للنخبة من تعزيز تقدمه بتسجيل الهدفين الثالث والرابع عبر البديل علي السالم، مدافع الخليج، بالخطأ في مرماه والبرازيلي ماتيوس غونسالفيس في الدقيقتين 50 و78.

وفي مباراة أخرى، تغلب نادي "النجمة"، متذيل الترتيب والهابط للدرجة الثانية، على ضيفه "الشباب" بهدف دون رد سجله البرازيلي لازارو ماركيس في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ليرفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.