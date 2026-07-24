المباراة تقام يوم 19 أغسطس على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" قبل انطلاق الموسم الجديد

قدم.. الأهلي المصري يواجه برشلونة الإسباني في كأس خوان غامبر المباراة تقام يوم 19 أغسطس على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" قبل انطلاق الموسم الجديد

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي الأهلي المصري، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، لخوض مباراة كأس "خوان غامبر" على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في 19 أغسطس/آب المقبل.

وجاء في بيان للقلعة الحمراء: "قام وفد من شركة الأهلي لكرة القدم، ضم كلًّا من أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي والشركة، ونيرة علي، المدير التنفيذي للشركة، بزيارة قصيرة إلى إسبانيا".

وتابع: "جاء خلال الزيارة الاتفاق مع نادي برشلونة العريق على إقامة مباراة في كرة القدم بين الناديين يوم 19 أغسطس المقبل في النسخة 61 من كأس خوان غامبر".

وتأتي تلك الخطوة في ظل العلاقات الودية التي تجمع الناديين، بعد الصفقة التي أبرمها برشلونة من الأهلي، حيث ضم مهاجمه الشاب حمزة عبدالكريم بشكل نهائي، بعد استعارته في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وتعتبر بطولة كأس خوان غامبر الحدث السنوي الذي يقدم خلاله برشلونة فريقه الأول إلى جماهيره قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ انطلقت البطولة لأول مرة عام 1966 بمشاركة 4 فرق، قبل أن يعدل النظام إلى فريقين منذ نسخة 1997.

يذكر أن الأهلي سيكون أول فريق عربي وإفريقي يتم اختياره لمواجهة برشلونة على لقب كأس خوان غامبر، حيث لم يخرج المشاركون السابقون عن أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

ويخوض الأهلي الموسم المقبل تحت قيادة المغربي الحسين عموتة، الذي خلف الدنماركي ييس توروب، إذ يسعى لاستعادة لقب الدوري الذي خسره لمصلحة غريمه الزمالك.

كما سيخوض الفريق لأول مرة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد انتهاء حلمه بالمشاركة في دوري الأبطال، باحتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.