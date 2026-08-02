الأهلي المصري ينتقد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

انتقد النادي الأهلي المصري، الأحد، قرارات اتحاد كرة القدم المتعلقة بتشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح، معتبرا أنها "لا تدعو إلى التفاؤل أو التعاون".

وقال النادي، في بيان، إنه أرسل خطابا إلى الاتحاد أعرب فيه عن استغرابه من قرارات قال إنها "تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي".

وانتقد الأهلي إسناد رئاسة لجنة الحكام إلى عصام عبد الفتاح، مدعيا أنه لم يحقق العدالة لغالبية الأندية خلال توليه المنصب سابقا، وفي مقدمتها الأهلي، واستخدم مصطلحات وصفها بـ"الغريبة"، مثل "الاحتواء" و"روح البروتوكول".

وأضاف أن ذلك دفعه عام 2023 إلى إعلان فقدان لجنة الحكام "مصداقيتها ونزاهتها"، وخوض ما تبقى من الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة، والانسحاب من بطولة الكأس.

واتهم الأهلي اتحاد الكرة بمخالفة اللوائح ومنح الموافقات لأندية لم تسدد مستحقات مؤسسات الدولة، منتقدا إشادة رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، بصحة عقود أحد الأندية والتزامه بالسداد.

وأضاف: "تناسى (أبو ريدة) أن هناك حقوقا مشروعة متعارفا عليها ‏عالميا في فصل عقود الأداء الرياضي عن عقود الحقوق التجارية".

وكان الأهلي يشير إلى غريمه الزمالك، الذي أشاد به رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، لالتزامه بتوثيق عقود لاعبيه بالقيم الحقيقية.

وحصل الزمالك على الرخصة الإفريقية، رغم إعلان مجلس إدارته سابقا وجود مديونيات مستحقة لمؤسسات الدولة تشمل الضرائب والتأمينات وخدمات المياه والكهرباء.

كما قال الأهلي إن هاني أبو ريدة تقدم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في 9 يوليو/ تموز 2026، بمقترح لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، واتهمه بكتمان رفض المقترح لمدة أسبوع.

ووصف النادي تصريحات حكم الفيديو محمود عاشور وعضو لجنة الحكام جهاد جريشة بشأن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت في 7 أبريل/ نيسان 2026 ضمن المرحلة النهائية للدوري، بأنها "كارثية".

وقال إن عاشور كشف عن رفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لمصلحة الأهلي، فيما تحدث جريشة عن تدخل شخص من خارج اتحاد الكرة في عمل لجنة الحكام.

وفي 25 يوليو/ تموز 2026، أعلن اتحاد الكرة تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام للموسم 2026/ 2027.

وكان عبد الفتاح أكد، في 11 يناير/ كانون الثاني 2023، أنه لن يعود إلى تولي أي منصب رسمي في التحكيم المصري، بعد أشهر من أزمة إلغاء هدف للأهلي أمام فاركو في مباراة أقيمت في 3 أغسطس/ آب 2022.