بعد إخفاق الفريق في تحقيق أي بطولة والخروج بموسم صفري

قدم.. الأهلي المصري يفسخ عقد مدربه الدنماركي ييس توروب بعد إخفاق الفريق في تحقيق أي بطولة والخروج بموسم صفري

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الأهلي المصري، الخميس، فسخ التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد موسم مخيب للآمال عجز فيه الفريق عن تحقيق البطولات الكبرى.

وقال النادي المصري في بيان: "أنهى الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي".

وتابع: "قام توروب، بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقا لبنود عقده الذي ينتهي في 30-6-2026".

يشار أن الأهلي تعاقد مع المدرب الدنماركي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة أمام غريمه بيراميدز في الدوري.

ورغم أن توروب (56 عاما) بدأ حقبته مع الأهلي بالفوز بكأس السوبر المصرية بتغلبه 2-0 على الزمالك، فإن نهاية الموسم لم تكن بنفس المستوى، حيث ودّع كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة أمام الاتصالات.

وأنهى الأهلي مسابقة الدوري الممتاز في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك البطل، ونقطة واحدة خلف بيراميدز ثاني الترتيب، ما يعني غيابه عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، والاكتفاء بالمشاركة في كأس الكونفدرالية.

كما ودّع الأهلي منافسات دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي من دور ربع النهائي بخسارته ذهابا وإيابا بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.