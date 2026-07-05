قدم.. الأهلي السعودي يعلن رحيل الجزائري رياض محرز عن صفوفه

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن النادي الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، السبت، رحيل نجمه الدولي الجزائري رياض محرز بعد مسيرة امتدت لثلاثة مواسم قضاها في صفوف الفريق.

وقال النادي السعودي عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "شكرًا رياض محرز.. ثلاث سنوات لا تُنسى.. ستبقى إلى الأبد في ذاكرة جماهير الأهلي".

وانضم رياض محرز (35 عامًا) إلى صفوف الأهلي في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد لـ4 مواسم حتى صيف 2027، لكنه رحل قبل نهاية عقده.

وخاض محرز 122 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، سجل خلالها 37 هدفًا وقدم 46 تمريرة حاسمة، كما فاز مع النادي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

وفي وقت سابق السبت، وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم تحية إلى اللاعب بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليًا عقب خروج المنتخب من دور الـ32 بكأس العالم 2026 أمام النمسا.

وعلى مستوى الأندية، كان محرز عنصرًا رئيسيًا في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015/ 2016.



قبل أن يحقق نجاحات لاحقة مع مانشستر سيتي، حيث فاز معه بـ11 لقبا بينها دوري أبطال أوروبا.