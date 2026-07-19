ـ بعقد لـ4 مواسم حتى صيف 2030 قادما من سبورتينغ لشبونة ـ ترينكاو سيرتدي القميص رقم 7 الذي كان يحمله النجم الجزائري رياض محرز قبل رحيله

قدم.. الأهلي السعودي يتعاقد مع البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو ـ بعقد لـ4 مواسم حتى صيف 2030 قادما من سبورتينغ لشبونة ـ ترينكاو سيرتدي القميص رقم 7 الذي كان يحمله النجم الجزائري رياض محرز قبل رحيله

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تعاقد الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، السبت، مع الجناح الدولي البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، بعقد لـ4 مواسم حتى صيف 2030، قادما من صفوف سبورتينغ لشبونة.

ونشر حساب النادي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية مقطعا مصورا لتقديم اللاعب، ظهر خلاله وهو يوقع عقود انضمامه إلى بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر نسختين، كما كشف الأهلي عن ارتداء ترينكاو القميص رقم 7، الذي كان يحمله النجم الجزائري رياض محرز قبل رحيله.

بدأ ترينكاو (26 عاما) مسيرته الكروية مع سبورتينغ براغا البرتغالي قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني، ثم خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ولفرهامبتون على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى البرتغال ويتألق بقميص لشبونة.

وخاض لاعب الوسط البرتغالي 327 مباراة رسمية، سجل فيها 62 هدفا، إلى جانب صناعته 57 هدفا، وحقق لقب الدوري البرتغالي في موسمين متتاليين وأحرز كأس البرتغال.

وعلى الصعيد الدولي، خاض ترينكاو 19 مباراة مع المنتخب البرتغالي، توج بلقب دوري الأمم الأوروبية مع بلاده، واقتصرت مشاركته في كأس العالم الأخيرة على 26 دقيقة في مباراة أوزبكستان، قبل أن ينهي البطولة دون الحصول على فرصة كبيرة.

وتعد صفقة ترينكاو هي الأغلى في صفوف "الراقي" خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن قيمتها بلغت 40 مليون يورو، علما بأنه رابع لاعب ينضم حديثا للفريق بعد الأرميني إدوارد سبيرتسيان، والغامبي أبو بكر سيدي كينتيه، والسعودي مشعل المطيري.