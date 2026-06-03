قدم.. الألماني هانز فليك أفضل مدرب في الليغا للمرة الثانية تواليا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حصل الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الأربعاء، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني "لا ليغا" موسم 2025/ 2026، بعدما قاد "البلوغرانا" للفوز بالمسابقة.

وتعد هذه المرة الثانية تواليا التي يتم فيها اختيار المدرب البالغ من العمر 61 عاما، على لقب مدرب العام، وذلك بعد تفوقه على خوسيه بوردالاس، مدرب خيتافي، ومارسيلينو، مدرب فياريال، في التصويت النهائي.

واختتم الفريق الكاتالوني موسما رائعا آخر بعدما نجح في الدفاع عن لقبه بعد أن ظل متصدر جدول الترتيب معظم فترات البطولة، معتمدا على الأسلوب الذي رسخه العام الماضي بأسلوب لعب مميز وشخصية قوية.

ولم يخسر برشلونة سوى ست مباريات من أصل 38 مباراة خاضها في البطولة، وسجل 95 هدفا لينهي المسابقة برصيد 94 نقطة بفارق 8 نقاط عن غريمه اللدود ريال مدريد.

كما حقق برشلونة رقما قياسيا هذا الموسم، إذ أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني يفوز بجميع مبارياته على أرضه، منذ تطبيق نظام الـ38 مباراة، حيث لم يسبق لأي فريق آخر أن حقق الفوز في جميع مبارياته على أرضه بتحقيق 19 فوزا من أصل 19 مباراة.

