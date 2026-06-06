قدم.. الأرجنتين تخسر جهود ليوناردو باليردي في كأس العالم

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن المنتخب الأرجنتيني، السبت، أن مدافعه ليوناردو باليردي، سيغيب عن كأس العالم لكرة القدم 2026، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي تنطلق الخميس المقبل، بعد تعرضه لإصابة في الساق اليمنى خلال التدريبات.

وقال المنتخب الأرجنتيني، في بيان: "تعرض المدافع ليوناردو باليردي، لإصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، ولن يتمكن من الانضمام إلى التشكيلة التي ستخوض كأس العالم".

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أن فترة تعافيه ستستمر لفترة لا تقل عن الشهر، وهو ما يعني تبخر آمال اللاعب في اللحاق بمباريات منتخب بلاده في المونديال.

وكان باليردي ضمن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني، النهائية المكونة من 26 لاعبا الأسبوع الماضي، بعد أدائه الثابت مع ناديه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث شارك معه في 36 مباراة في جميع المسابقات.

ولم تعلن الأرجنتين بعد عن بديل للمدافع، الذي يمتلك 11 مباراة دولية، منذ أن مَثّلها لأول مرة عام 2019 في مباراة ودية ضد المكسيك، ولم يكن ضمن التشكيلة التي حصدت كوبا أميركا مرتين، أو مونديال قطر 2022.

وسيفتتح بطل العالم 3 مرات أعوام 1978 و1986 و2022، حملة دفاعه عن لقبه ضمن المجموعة العاشرة للبطولة بمواجهة منتخب الجزائر في 17 يونيو/ حزيران قبل يلتقي مع النمسا والأردن تباعا.