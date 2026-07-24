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إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن المدافع الأرجنتيني المخضرم نيكولاس أوتاميندي، الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي، بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، منهياً مسيرة امتدت 17 عاماً توج خلالها بلقب كأس العالم 2022 في قطر، ولقبين في بطولة كوبا أمريكا.

وقال أوتاميندي، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، في منشور عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "يقع على عاتقي كتابة أصعب الكلمات في مسيرتي المهنية".

وأضاف: "منذ نعومة أظفاري، حلمت بارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني؛ لقد كان ذلك أعظم شرف منحته لي كرة القدم على الإطلاق. دافعت عنه بكل جوارحي، بفخر واعتزاز، وبإدراكي التام لما يعنيه لملايين الأرجنتينيين".

وتابع: "شاء القدر أن تكون مباراتي الأخيرة نهائي كأس العالم، لم تكن هذه النتيجة التي كنا نتمناها، لكنني أغادر مرفوع الرأس، عالماً أن هذا الفريق قاتل حتى اللحظة الأخيرة".

واستطرد: "أودع وأنا أشعر بالسلام الداخلي الذي ينبع من بذل كل ما في وسعي على أرض الملعب. لم أدخر جهداً حتى آخر قطرة، ولم أتوقف عن الإيمان، ولم أتوقف لحظة عن الشعور بأن هذا القميص هو أعظم شرف في حياتي".

وشارك قلب الدفاع البالغ من العمر 38 عاماً في 139 مباراة مع منتخب الأرجنتين، وكان ضمن الفريق الذي بلغ نهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن يخسر أمام إسبانيا بنتيجة 1-0.

وانتقل أوتاميندي أخيراً إلى نادي ريفر بليت الأرجنتيني، منهياً مسيرته الاحترافية في أوروبا التي استمرت 16 عاماً، ودافع خلالها عن ألوان أندية بورتو وفالنسيا ومانشستر سيتي وبنفيكا.