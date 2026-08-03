قدم.. الأرجنتيني بوتشيتينو مستمر مع المنتخب الأمريكي حتى 2030 بعد تجديد عقده الذي انتهى بنهاية كأس العالم 2026، لمدة 4 سنوات...

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، الاثنين، توقيع عقد جديد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للمنتخب الأول، حتى عام 2030، بعدما انتهى عقده السابق بنهاية كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد، في بيان، إنه اتفق مع ماوريسيو بوتشيتينو على عقد جديد يبقيه مدربا رئيسيا لمنتخب الرجال حتى عام 2030، ما يفتح فصلا جديدا في المشروع الذي سيسمح لبوتشيتينو وطاقمه التدريبي بمواصلة تطوير المنتخب الأمريكي الأول للرجال.

وتولى الأرجنتيني، البالغ من العمر 54 عاما، والذي يفضل أسلوب كرة القدم الهجومي المعتمد على الضغط العالي، تدريب المنتخب الأمريكي عام 2024، بعد رحيله عن تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026.

وجاء الاتفاق الجديد عقب مشاركة تاريخية في كأس العالم لكرة القدم، حقق خلالها بوتشيتينو رقما قياسيا مع المنتخب الأمريكي لأكبر عدد من الانتصارات في بطولة واحدة، بالفوز في 3 مباريات.

وتحت قيادته، تصدر المنتخب الأمريكي مجموعته للمرة الثالثة فقط في تاريخه، ثم تغلب على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0 في دور الـ32، محققا بذلك أول فوز له في الأدوار الإقصائية منذ عام 2002.

كما سجل المنتخب في مبارياته الخمس جميعها، وأحرز هدفين على الأقل في أربع منها.

وخاض بوتشيتينو، على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأمريكي، إجمالي 31 مباراة، حقق خلالها 17 انتصارا، وتعادل في مباراتين، وتلقى 12 هزيمة، كانت آخرها أمام بلجيكا بنتيجة 1-4 في ربع نهائي كأس العالم.